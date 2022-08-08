Якщо людина, яка живе на тимчасово окупованій території, хоче перевести пенсійні виплати на інший банк, то це можна зробити дистанційно за наявності електронного підпису (КЕП).

Про це повідомили у виданні "НаПенсії".

Заяву про зміну способу отримання пенсії до Пенсійного фонду також можна подати дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ. Для цього треба зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП):

натиснути "Про пенсійне забезпечення";

перейти в розділ "Внесення змін до пенсійної справи";

обрати вкладку "Заява на зміну способу виплати пенсії".

Після цих дій з'явиться анкета, у якій треба заповнити всі обов'язкові поля й прикріпити скановані копії таких документів:

паспорт,

ідентифікаційний код,

заяву з реквізитами з банківської установи – під час переходу на банк.

Як тільки заява буде заповнена, її достатньо підписати за допомогою електронного підпису й надіслати до ПФУ. Надалі можна стежити за результатами обробки заяви у вашому особистому кабінеті у вкладці "Мої повідомлення".