Як пенсіонерам на окупованій території отримати гроші: названо умову [ Редагувати ]
Якщо людина, яка живе на тимчасово окупованій території, хоче перевести пенсійні виплати на інший банк, то це можна зробити дистанційно за наявності електронного підпису (КЕП).
Про це повідомили у виданні "НаПенсії".
Заяву про зміну способу отримання пенсії до Пенсійного фонду також можна подати дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ. Для цього треба зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП):
- натиснути "Про пенсійне забезпечення";
- перейти в розділ "Внесення змін до пенсійної справи";
- обрати вкладку "Заява на зміну способу виплати пенсії".
Після цих дій з'явиться анкета, у якій треба заповнити всі обов'язкові поля й прикріпити скановані копії таких документів:
- паспорт,
- ідентифікаційний код,
- заяву з реквізитами з банківської установи – під час переходу на банк.
Як тільки заява буде заповнена, її достатньо підписати за допомогою електронного підпису й надіслати до ПФУ. Надалі можна стежити за результатами обробки заяви у вашому особистому кабінеті у вкладці "Мої повідомлення".
по темі
російська армія вночі била по двох районах Дніпропетровської області - Нікопольському та Криворізькому
Окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі в операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях
Дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна досі перебуває в росії і не висловлюється щодо війни на її батьківщині
У німецькому місті Бад-Вісзе росіянка на дитячому майданчику накинулася з лайкою на українців
російські окупанти вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область