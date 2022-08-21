На Рівненщині волонтери взялися майструвати для військових буржуйки [ Редагувати ]
Міні-печі з автомобільних дисків, а нагрівачі для води - з бочок. На Рівненщині волонтери взялися майструвати для військових буржуйки. Аби з приходом холодів в бліндажах було тепло і сухо. Сніжана Сидорук бачила хенд-мейд на власні очі. І каже, вироби автономні та легкі у використанні. Її матеріал далі.
Буржуйка вариться з трьох або чотирьох дисків.
Микола показує нам, як створює міні-пічку з автомобільних дисків.
Ми беремо два диска до купи, приставляємо - чи вони підходять, і ми починаємо просто проварювати шов, робити повністю і зварюєм їх до купи, тоді ми беремо ще одного диска - зварюєм, тоді накладаємо з боку бляху, вирізаємо дверки, робимо піддувайло.
Хлопець - студент, майбутній механік. А від початку війни - ще й волонтер.
Микола Семенюк, волонтер:
Щоб приготувати буржуйку, нам потрібно труби від трьохсот міліметрів і більше і нам потрібна бляха від чотирьох міліметрів і більше. Також нам потрібна арматура від 10 міліметрів. Нам потрібно зварочний дріт для полуавтомата 0,8-1 міліметр, щоб ми могли спокійно працювати і забезпечувати нашим хлопцям тепло.
Така "буржуйка" - ділиться Микола - пристрій багатофункціональний.
З середини диску, щоб в нас було сплошне коло всередині, в яке ми будемо кидати поліно, ми берем те, що вирізаємо - приварюєм наверх. Тобто ця буржуйка вона може як і обігрівати приміщення, так і готувати їжу.
Такі міні-пічки волонтерам замовляють українські військові.
Василь Михальчук, волонтер:
Потреба в буржуйках є, бо холодає. Людям потрібно грітись. І це є невеличка переносне. Наша буржуйка, наш варіант, він є мобільний, його може одна людина взяти і нести в принципі туди, куди потрібно. Його можна грузити, його можна перевантажувати, його можна переносити і воно є мобільне і компактне.
Та перш ніж віддати свої міні-печі нашим захисникам, кожен виріб волонтери обов'язково тестують. Перевіряють, чи надійно заварили шви, чи не чадить "буржуйка" і чи нормальна в неї тяга.
Волонтери змайстрували вже понад два десятки "буржуйок". Свої вироби віддають на фронт безкоштовно.
Михайло Петрушко, волонтер:
Я брав буквально пару днів назад і возив на північ України – там, де стоять наші військові. Вони дуже дякували. Говорить - представ, ми кинули два полінця, три полінця - пішов дух, запах, пішов дим – відчуття, що ми вдома.
Отримавши схвальні відгуки, волонтери взялися створювати ще й саморобні нагрівачі води.
Це є наша модель бойлера для того, щоб можна було в переносних польових умовах підігріти воду, скип'ятити воду.
Свій хенд-мейд бойлер створюють із бочки, топки та труби.
В середину заливається вода, знизу палиться, тепло проходить через комин, нагрівається днище бочки і нагрівається через комин вся вода. Вода закипає і ми маємо ну майже двісті літрів, грубо кажучи, кип'ятка. Тоді, якщо є потреба, приходять зачерпують собі відро і можна митися, можна собі прати речі.
Матеріали для виробів - це переважно непотрібні речі, які люди просто викидають на смітник. Іншими словами, волонтери вигадали як навіть старий мотлох може працювати на нашу перемогу.
Інна Яцина, керівниця благодійного фонду "Волонтери на Конторській":
Почали з того, що здай російську книжку - допоможи ЗСУ. Ось. І потім воно вже так пішло, пішло. Вже місяць проходить цей наш проєкт, заробили 38 тисяч гривнів. Ми збираєм вторсировину, здаємо її на реалізації і від того маємо теж кошти. Таким чином разом звертаємось до екосвідомості громадян. Ми не втомилися. Ми завжди кажем військовим: ми разом до перемоги.
Поки ще надворі тепло, у волонтерському цеху майструють небагато пічок і нагрівачів. Втім переконані - що ближче до зими, то замовлень від військових буде більше.
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