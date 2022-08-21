В Харкові презентували зупинку-укриття: чи витримає споруда удар ракети [ Редагувати ]
Одночасно і зупинка громадського транспорту, і укриття. В Харкові презентували першу таку споруду. Запозичили ідею в Ізраїлю. Вона повністю з бетону, має два виходи та вай-фай. Та чи витримає удар ракети? І скільки людей там можуть одночасно сховатися? Усе знає Світлана Шекера.
Ідея перетворити зупинки громадського транспорту на бетонні укриття з'явилася після низки обстрілів Харкова у липні. Тоді люди, які чекали на автобус, загинули. Потім місяць розробляли макет, проводили випробування. І ось - перша бетонна зупинка-утриття готова. Вона має два виходи. Обладнана вай-фаєм. Є монітор відеоспостереження і кнопка виклику диспетчера, щоб дізнатися, коли буде автобус. Її встановили позаду звичної зупинки.
Если вы нажмете кнопочку, вы выйдете на прямую связь с диспетчером Горэлектротранса, который круглосуточно обеспечивает наблюдение.
Камери відеоспостереження показують - що відбувається ззовні і чи прийшов транспорт. Всередині бетонного укриття одночасно можуть сховатися 30 людей. Харків'яни оглядають споруду.
За счет формы, я думаю, что спасет жизни. Тем более, с сегодняшними обстрелами Харькова. Думаю, будет очень удобно и человеку, не надо будет находиться на открытой местности и тем более в данном, рядом больница, и поэтому как бы в этом случае, я думаю, что это сбережет не одну жизнь.
Зупинка-укриття пройшла випробування. У мерії кажуть: від осколків - захистить.
Ігор Терехов, міський голова Харкова:
Понятно, что если будет прямой ракетный удар, то ни одно здание, ни одно сооружение в зависимости от типа ракет наверное не спасет. А то, что касается осколков, то, что касается РСЗО, на это випробування понятно были.
Харків'яни також сподіваються, що на таких зупинках знайдуть прихисток під час раптових обстрілів.
Ніна, жителька Харкова:
Я бы считала, что их больше надо, вот честно искренне сказать, вот так стоишь на остановке, когда едешь на работу, где-то в глубине души ты веришь, что оно поможет, хотя бы от осколков. И рядом с остановками, чтоб люди смогли забежать.
Ольга, жителька Харкова:
Ну, к сожалению, от прямого попадания это вряд ли спасет, но от осколочных, я думаю, что да. Ну рядом здесь точно негде спрятаться. По крайней мере, если ты рядом стоишь, ты успеешь забежать. Если услышишь, какие-то звуки, свист или что-то такое. Я хожу по улице, и я уже смотрю, в случае чего, где можно укрыться.
Вартість такої зупинки чиновники не розголошують, мовляв, людські життя дорожчі. Усього найближчим часом планують встановити 25 таких зупинок-укриттів. Їх поставлять у найбільш небезпечних місцях. Наступна з'явиться на Північній Салтівці.
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