"Потяг до перемоги" прибув в Ужгород. Його розписували кілька тижнів митці України. Вчора він вирушив з Києва. Привіз понад 1200 пасажирів. Дорогою показував історії окупованих українських міст. Саме ці історії зображені на вагонах мистецького потягу.

Маленька Ксенія передає вітання своєму татові. Його не бачила вже пів року, він боронить кордони нашої держави на сході. А нині на залізничному вокзалі в Ужгороді, у вишиваній сорочці, чекає потяг з Києва. Має приїхати хрещена дівчинки.

Яна та Ксенія - жительки Ужгорода:

Ми з нетерпінням її чекаємо, бо не бачилися вже більше ніж пів року.

І ось вже чути стук коліс. На першу платформу прибуває швидкісний потяг Київ-Ужгород.

Зустріла хрещену, і одразу фотографуватися біля мистецьких вагонів. Що прибув "Потяг до перемоги" дівчинка не здогадувалася. А от працівниці вокзалу, знали, що поїзд приїде незвичний. Тому попросили 5-ти хвилинну перерву, і мерщій роздивлятися вагони, фотографуються.

Вікторія - працівниця Ужгородського залізничного вокзалу:

Яскравий, тематичний, вдалий як на мене, і дуже емоційно вражає саме в цей час.

"Потяг до перемоги" розписували українські митці. Готували вагони спеціально до Дня незалежності. Кожен - присвячений тимчасово окупованим територіям та подвигам людей, які чинять опір російським військам.

Михайло Осьмірко - начальник пасажирського потягу:

Для людей це було дуже несподівано, дуже багато хто знімав на вагонах наклеєні кюар коди і по цих кодах можна переглянути всю історію цих міст. На каждому вагоні це особиста історія кожного міста. Є Енергодар зображений, на другому - Крим, на третьому надпис "до перемоги", четвертий – "Азовсталь".

На кожній зупинці біля вагонів влаштовували фотосесії, розповідають провідники. Привіз потяг понад більш як тисячу двісті пасажирів.

Сергій та Вероніка - пасажири потягу:

В потязі "до перемоги" ми їхали до перемоги, це було дуже несподівано, але дуже приємно. Перемоги можна побажати у цей день, тільки перемоги.

Потяг курсуватиме маршрутами "Київ - Ужгород" та "Запоріжжя - Львів", поєднуючи всю країну із заходу на схід. І всі сподіваються, що вже незабаром він прибуде на вокзали міст, зображених на вагонах.