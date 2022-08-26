СБУ повідомила про підозру у злочині секретарю Ради безпеки Чеченської республіки Апті Алаудінову. Він командував "кадирівцями" під час захоплення Луганщини. Віддавав злочинні накази й особисто брав участь у спустошенні міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк.

Ворог окупував ці населені пункти Луганщини за принципом "випаленої землі". Страшна жорстокість кадирівців, які воюють в Україні й спротив українців змушують Північний Кавказ прокинутися. Прихильники вільної республіки Ічкерії заявлять про початок організованого спротиву кадирівському режиму, який вважають окупаційним.

Що вже для цього зробили? Де візьмуть військо для боротьби? І чи мають шанси повалити владу кремля? Відповіді на ці запитання шукала Ольга Жидецька.

Цей ролик облетів соцмережі Північного Кавказу. На ньому прихильники вільної Ічкерії спалюють офіційний прапор Чечні та оголошують Джихад її очільнику рамзану кадирову.

С этого дня подполье принесет и начнет действовать. Среди твоего ближайшего окружения есть сторонники свободной Ичкерии, поэтому мы узнаем о твоих планах первыми.

Про початок втілення плану з деокупації та здобуття незалежності Ічкерії заявляють представники уряду у вигнанні. Відомий чеченський блогер та речник добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що воює на боці України, повідомив - агенти Ічкерії розпочали активну підготовку до повалення режиму кадирова.

Іслам Белокієв:

Чеченскую республику мы разбили на три фронта и 16 секторов соответственно. В каждом из этих сектоов мы начали планомерную работу с местным населением, для выявления вражеской дислокации, путей передвижения, количества людей и техники.

За словами чеченського активіста, підтримка незалежності Ічкерії серед населення досить висока. Проте народний спротив стримує, зокрема, те, що республіка не має міжнародного визнання. Тож дипломатичне крило ічкерійського уряду в екзилі завзято шукає іноземної підтримки та намагається об'єднати розпорошену чеченську діаспору.

Анзор Масхадов:

Мы сторонники того, чтобы создать реальный центр, который объединит людей и который возглавит освободительное движение. Эту идею и этот центр поддерживают европейские страны, евродепутаты, влиятельные политики стран НАТО, США. Конечно же мы работаем в мусульманских странах, мы проводим переговоры по поиску поддержки и уже есть влиятельные силы, готовые помочь нам в этом.

Створити ж власну армію тіньовий кабінет Ічкерії намагається в Україні. Ще від 2014 року на нашому боці воюють два чеченських добровольчих батальйони - імені Шейха Мансура та Джохара Дудаєва. Нині створено третій - у складі Іноземного легіону діятиме батальйон особливого призначення збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. Представити його командира до Києва приїхав голова уряду Ічкерії у вигнанні - Ахмед Закаєв. А саму подію назвав відродженням справжнього чеченського війська.

Ахмед Закаєв:

Я уверен то, что сегодня происходит в Украине - создание этого батальйона, который может быть в последующем быть доведен до бригады, станет в авангарде деокупации нашей страны.

Та, переглядаючи відеоролики з життя сучасної Чечні, поки складно уявити, щоби на цілковито зачищеному кадировим політичному полі могли прорости пагони інакодумства. Настільки міцною виглядає народна підтримка чинної влади та кремля. Проте сходознавці зазначають - законсервована досі ситуація на північному Кавказі змінюється.

Ігор Семиволос, директор Інституту близькосхідних досліджень:

Опір існує, він різний - насильницький, ненасильницький. І я думаю, що є чимало людей, які готові взяти в руки зброю. Єдине, що зрозуміло, що на початковому етапі, поки росія не ослабне важко там буде, скажімо, вести партизанську війну.

І у Грозному почуваються неспокійно. На думку сходознавців, про це зокрема свідчить те, що під час останньої зустрічі Ердогана та путіна в Сочі, на неї літав і кадиров - непримиренний раніше ворог турецького президента. А також те, що очільник Чечні просить у кремля додаткове озброєння.

Не дарма ж цей кадиров хоче отримати засоби ПВО, він же чудово розуміє, що рано чи пізно йому прилетить з України за все, що він зробив, і накриє. І як тільки прилетить, вони всі порозбігаються - хто куди.

Коли ж внутрішній опір допоможе зруйнувати роками вибудовану систему терору в Чечні та й у всій росії? Фахівці прогнозують - у середньостроковій перспективі. І пов'язують падіння режиму насамперед з успіхами українського війська на полі бою. Ось чому позбавлені власної батьківщини прихильники Ічкерії, як можуть, наближають нашу перемогу.

Анзор Масхадов:

Чеченский народ начинает понимать, что сегодня у него появился реальный шанс и надежда вернуть свою землю. Любая победа украинцев - это наша победа. Любая победа чеченцев - это наша общая победа.

Під російською владою чеченський народ перебуває з середини сімнадцятого століття. Спроби уряду Джохара Дудаєва проголосити незалежність після розпаду СРСР були жорстоко придушені унаслідок другої російсько-чеченської війни. Суверенітету Ічкерії тоді не визнала жодна країна.

У липні нардепи Олексій Гончаренко та Муса Магомедов внесли до Верховної Ради проєкт постанови про визнання Чеченської республіки Ічкерія суверенною державою.