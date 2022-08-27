Перевірені рецепти та нові технології: що застосовують воїни на передовій? [ Редагувати ]
Війну в Україні військові експерти називають - війною дронів та артилерії. Війною великих калібрів та сучасних озброєнь. Втім на сході України бої нерідко ведуться, коли наші та ворожі позиції розділяють всього лише кілька сотень метрів. У таких умовах далекобійні системи мовчать - наші захисники застосовують стареньку, але перевірену часом зброю.
Наступний сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - з позицій наших підрозділів, що використовують міномети.
Або касети, бл***, або АРС… Дивіться, бо вродє літає "Орлан". Краще перечекати.
Небезпека - щохвилини! Чергову атаку ворог здійснив, щойно ми прибули на позиції наших бійців. Аби захиститися, хлопці буквально вгризаються в землю.
Окопуємося. Всім привіт. Земля рідна. Нормально копає.
Тактику ворога зрозуміти важко, кажуть українські бійці. Таке враження, що їм важливо застосувати якомога більше снарядів.
Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони зараз обстрілюють посадки. Але вони по-переше косі. І не понятно, куди вони стріляють. Туди, сюди. В такі моменти краще сидіти, а не стояти. Вони може і хочуть попасти, а не можуть. Або можуть і не хотіти, а попасти.
На відміну від ворога, робота наших захисників - має чітку логіку й послідовність.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Працюємо з аеророзвідкою кожного дня. Вони корегують і ми вже б'ємо точно по цілях.
Позивний "Літун", військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз противник намагається постійно прорватися і дуже часто він навіть не встигає піти в наступ, як він уже розбитий. В районі переходу в атаку він вже поніс втрати.
Нищити ворога нашим бійцям допомагають ось такі міномети.
Геннадій Салівон, воєнний кореспондент:
Серед іншої артилерії міномети можуть вести вогонь з доволі невеликої відстані. Отже, їхні позиції можуть накрити практично усіма вогневими засобами. Щоб влучно працювати по ворогу хлопцям потрібні сталеві нерви.
Пік на прийомі. - Організм просить допомоги. Заїхала машинка пі***ів біля них. Дозвольте відкрити вогонь.
Геннадій Салівон, воєнний кореспондент:
Калібр 82 мм не найпотужніший в артилерії, але при точному влучанні ворогу буде непереливки.
Міномети вже неодноразово доводили свою ефективність у ближніх боях, кажуть наші захисники.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Вчора працювали по коректировці піхоти, попали в БМП. … Сьогодні розбили піхоту, яка намагалася закріпитися на вигідній позиції, щоб йти на штурм…
Таке відчуття, що їх там, як мурашник. Лізуть кожного разу. Ще не встигли з бою забрати тих ранених, а вони вже йдуть знову. Але ми тримаємось. Відступати ніхто не збирається.
Наші бійці наголошують - поєднання старих перевірених засобів і сучасних технологій - просто ідеальний рецепт, що дозволяє нищити загарбників, щоразу наближаючи нашу перемогу.
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