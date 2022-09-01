Президент клубу продовжує допомагати українськимвійськовим. Цього разу Григорій Козловський особистопередав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.



Григорій КОЗЛОВСЬКИЙ, президент ФК "Рух": "Футбольний клуб "Рух" не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний! Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромнаподяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Цемаленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемозараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різнихклубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові".





Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акціяпрезидента футбольного клубу "Рух". Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальнікомплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.