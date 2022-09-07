Знайти собі справу на новому місці. Сотні тисяч українців після переїзду починають шукати роботу, щоб мати змогу забезпечувати себе і свої родини. Переваги є і для працедавців, які беруть у свої компанії внутрішньо-переміщених осіб. Більше про те, де влаштовуються фахівці-переселенці у Черкасах - у наступному сюжеті.

Українські пісні у цьому колективі - серед улюблених. Та й аматорський гурток особливий. У ньому беруть участь слабозрячі люди.

Пан Михайло тішиться можливості продемонструвати свої вміння. Адже більш як півроку у хорового колективу не було керівника, і ось тепер заняття нарешті відновили.

Михайло Василюк, учасник хорового колективу:

Вона прийшла і ми почули додатковий заряд енергії, бо воно без пісні людині як пташці без співу - не можна.

Проводить заняття для слабкозорих тепер пані Світлана з Херсону. Жінка переїхала до Черкас кілька місяців тому, бо не витримувала життя в окупації.

Світлана Біневська, керівник хорового колективу:

Настільки все важко сприйняти душею, що по твоїх рідних вулицях ,по твоєму рідному місту ходить хтось чужий, який зовсім тобі не потрібен, який визиває у тебе тільки відразу. Те, що було таким дорогим і милим, стає в якомусь ацепінєнії і починається день сурка.

За кожну внутрішньо-переміщену особу держава компенсує роботодавцям по 6,5 тисяч гривень перші два місяці їх праці. Так у черкаській організації українського товариства сліпих завдяки цій програмі знайшли чимало спеціалістів.

Алла Козлова, голова Черкаської обласної організації Українського товариства сліпих:

Ми взяли серекерта - перший у нас прийшов переселенка з Бахмута, тоді ми взяли Світлану Анатоліївну з Херсона, і взяли ми у нас є в районі тпо, взяли в район секретаря. Це нам дуже допомагає, бо без цих людей нам дуже складно.

Щоб переселенцям зручніше було шукати роботу, у центрах занятості розробили спеціальні анкети.

Вони розроблені таким чином.Коротенькі дані людина заповнює.Якщо бажає і є досвід і можливість, їй допомагають складати резюме.

Найбільше звернень нині від переселенців із Донеччини, Луганщини та Харківщини. А перелік вакансій не змінний.

Оксана Щербак, директорка Черкаського міського центру зайнятості:

Кваліфікованих робітничих професій, затребувані посади будівельного напрямку - мулярі, бетонярі, лицювальники-плиточники, затвербувані кондитері, перкарі, є пропозиції кваліфікованої роботи - роботодавці області шукають лікарів, медсестер.

Загалом за консультацією лише у черкаський міський центр занятості звернулося більше тисячі переселенців, і більшість отримали статус безробітних. Окрім вакансій, тут пропонують і професійне навчання з наступним працевлаштуванням.