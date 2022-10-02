Збиті безпілотники, відповідь на авіаудари та чергові вибухи військових баз рашистів. На Херсонщині ворог не почувається у безпеці. І відігрується на мирних жителях, які опинилися в окупації. Загарбники не змінили своєї терористичної поведінки і навіть посилили переслідування місцевих мешканців. Крім викрадень та мародерства, вдається і до рейдерства - захоплюють підприємства і помешкання мешканців Херсонщини.

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Понад три години поспіль було чути вибухи в Таврійську. Це детонував склад боєприпасів рашистів, у який влучно поцілили наші військові. Хмари чорного диму спостерігали також у Новій Каховці. За супутниковими знімками аналітики вирахували точки удару поблизу ГЕС. Саме там, де ворог, ймовірно, налагодив нові переправи через Дніпро.

На супутникових знімках видно дим біля поромної переправи, якою російські війська переправляються через Дніпро в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Тиждень тому на цьому місці теж була пожежа.

У Новій Каховці снаряди також вгатили по будинку. Це споруду атакувала російська ППО.

Ворог не припиняє обстрілювати південнобузький напрямок по лінії зіткнення. Вогонь веде з танків, мінометів та ствольної артилерії. Постраждали майже три десятки населених пунктів.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Підрозділи Сил оборони продовжують активні дії, утримують зайняті позиції та змушують противника оборонятись. Ворог веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та продовжує техногенний терор.

Українські військові тим часом продовжують успішні штурмові дії на окремих ділянках фронту. І на землі, і в повітрі.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та вертоліт Ка-52.

На тимчасово окупованій Херсонщині загарбники посилили свою терористичну політику. Через відмову голосувати на референдумі тут військові викрали подружжя. Мародерять. Підприємцям погрожують відбирати бізнес. Переслідують волонтерів.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Останні два тижні окупанти посилили фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованого населення Херсонщини. Затримують волонтерів гуманітарних центрів, які продовжували працювати в тому об'ємі, який був можливий у цих умовах. Затримують людей, яких вони підозрюють у нанесенні патріотичних написів та розклеюванні листівок, а також фермерів, які досі відмовлялися перереєструвати свій бізнес на "юрисдикцію" орків.

На Кримському мосту свідки спостерігали пересування великої кількості військової техніки, яка, ймовірно, посилюватиме позиції окупантів на півдні України.

Видно, що не нова, бл… с расконсервации, но блин.

А от людським ресурсом, вочевидь, ворожий фронт поповниться новим.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У зв'язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. Планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України.

Попри складнощі та небезпеку, на окупованих територіях продовжує діяти підпільний рух.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Як вплинули заяви путіна щодо анексії на херсонців? Все як і було - люди чекають на ЗСУ, рахують дні до перемоги, радіють, коли йде знищення рашистів.

А на звільнені від російської нечисті території волонтери насамперед везуть гуманітарну допомогу.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України:

Нещодавно я повернулась, це декілька годин тому, з нашої рідної Херсонщини. Була на Високопіллі, була у Заградівці, була у Кочубеївці, інших населених пунктах. Люди реінтегруються, люди чекають допомоги від центральної влади й навіть не чекаючи, організовують своє життя.

А українські бійці метр за метром визволяють наші землі.