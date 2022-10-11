Внаслідок ракетної атаки по Києву 10 жовтня загинула лікар відділення трансплантації кісткового мозку дитячої лікарні "Охматдит" Оксана Леонтьєва. Про це повідомила колега загиблої, лікар-анестезіолог Катерина Ткаченко.

Сьогодні росія-терорист ракетою вбила прекрасну людину. Сьогодні росія-терорист ракетою вбила прекрасну людину, одного з кращих лікарів та люблячу маму Oksana Leontieva. Сиротою залишився її 5 річний син Григорій (тато хлопчика теж помер цього року). Щодня Оксана рятувала онкохворих діточок, дарувала щастя батькам та життя діточкам… А сьогодні її життя обірвали терористи, які щодня знищують нашу країну та вбивають мирних людей.

Завідуюча відділенням трансфузіології у Національному інституті раку Ірина Приходько написала, що Леонтьєва загинула в автомобілі, коли поспішала на роботу.

Сиротою лишився її 5 річний син, якого вона завезла до садочку, а сама поспішала на роботу рятувати маленьких пацієнтів (тато помер пів року тому)...

Маленькому сину Оксани можна допомогти: 4149 6293 8645 5240 - Леонтьев Григорій - дідусь хлопчика.

Нагадаємо, внаслідок удару по Києву загинув начальник відділу Департаменту Кіберполіції.