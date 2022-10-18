Американська компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Головною особливістю базової моделі став перероблений дизайн та відмова від роз'єму Lightning.

iPad

Apple представила 10 покоління iPad без попередніх анонсів. Нарешті базова версія позбавилася роз'єму Lightning і перейшла на USB-C. Планшет отримав 10,9-дюймовий екран з більш тонкою рамкою.

Також у бюджетній версії більше немає кнопки Home, а сканер відбитків Touch ID вбудовано у кнопку включення. Нові iPad підтримують стандарти бездротового зв'язку Wi-Fi 6 та 5G. Планшет побудований на основі процесора A14 Bionic (як у iPhone 12)

Замовлення в США приймають з сьогоднішнього дня, старт роздрібного продажу - 26 жовтня. Ціни на iPad стартують від 450 доларів (близько 16 500 гривень за курсом Національного банку України).

iPad Pro

Pro-версія стала ще більш потужною, отримавши процесор M2. За заявами виробника, приріст продуктивності, порівняно з попереднім поколінням, становить 15%.

Крім того, Apple обіцяє новий рівень роботи з Apple Pencil при наведенні та надшвидке бездротове підключення, а також покращений дисплей, професійні камери, Face ID, Thunderbolt та аудіосистему з чотирма динаміками.

У продаж надійдуть дві версії з екранами діагоналлю 11 та 12,9 дюйма, пам'яттю від 128 ГБ до 2 ТБ, 20-ватною зарядкою та основною 12-мегапіксельною камерою.

Ціни стартують від 800 доларів (понад 29 000 гривень за курсом Національного банку України).