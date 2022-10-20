З початку широкомасштабної війни на Одещину прилетіло близько ста ракет.

Слідчі збирають докази, але поки не оголошують про підозру російським військовим, відповідальним за обстріли житлових будинків та мирних селищ. У Одеській прокуратурі розповіли про розслідування найбільш резонансних воєнних злочинів на території регіону. І пояснили, чому матеріали до суду готують повільно, об'єднавши кілька великих трагедій в одну справу.

Житловий комплекс Тірас. Перша на Одещині багатоповерхівка, що постраждала від ворожого обстрілу. Ракета наскрізь прошила будинок.

Ця трагедія сталася перед Великоднем, наприкінці квітня. Рашистська ракета вбила вісьмох людей. З-поміж них -тримісячна дівчинка з мамою та бабусею. Вижив лише батько. З руїн врятували близько 2 десятків поранених.

Олексій Парадовський, постраждалий:

На четвертом этаже, он был дома. Очнулся от того, что завален был кирпичами, стенами. Руку намочил, и так вышел через дым в одних трусах, весь в крови.

З початку широкомасштабної війни на Одещину прилетіло близько ста ракет. Це - без урахування тих, що збили військові. Від ворожих обстрілів у регіоні загинуло 32 людей, 90 - зазнали поранень. Після кожного удару рашистів по цивільних об'єктах правоохоронці розпочинали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Призначали вибухо-технічні та військові експертизи. Щодо трагедії в Тірасі основні дослідження завершені, безпосередні винуватці, які віддали наказ про атаку - встановлені. Але прокуратура поки не поспішає заочно оголошувати їм про підозру.

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури:

Чому власне, коли ми вже встановили осіб причетних до цих злочинів, ми досі не повідомляємо про підозру? Ми ставимо перед собою в першу чергу результат, щоб ці злочинці кінець кінців понесли відповідальність.

Щоб це сталося, кажуть у прокуратурі, необхідно довести провину конкретних людей у Міжнародному трибуналі. Заради цього вирішили об'єднати в одну справу найрезонансніші обстріли цивільних об'єктів на Одещині.

Це і найбільша за кількістю жертв атака на курортне селище Сергіївка. 1 липня вночі ракети, випущені з російського літака вдарили у дев'ятиповерхівку та базу відпочинку. В одну мить загинула 21 людина. Експертизи ще тривають. Слідчим потрібно знайти чіткий зв'язок між ракетою та тим, хто дав наказ її випустити.

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури:

Ту інформацію, яку ми отримуємо в результаті огляду місць подій. Ми ідентифікуємо засоби здійснення злочину. Насамперед, це - ракети. За даними наших ППО, ми відслідковуємо з яких позицій ці ракети просувалися на території України. Потім ми вже отримуємо дані від нашої розвідки про те, хто саме, яким чином віддавав накази в відповідних підрозділах.

В одному кримінальному проваджені об'єднали дев'ять великих обстрілів. "Поки що" - обережно додає прокурор Одеської області, адже розуміє: чергова трагедія може статися будь-якої миті. А це - нові жертви і руйнування. Наразі житло понад тисячі мешканців регіону повністю або часткове зруйноване.

Ольга, мешканка села Маяки:

Обычно мы в той комнате, где сейчас мужчина ковыряется, мы обычно втроем спимо. А дівчата мої поїхали і я пішла собі спать ось там, в літню кухню. А прилетіло в хату. А в кухні мене врятували броньовані двері.

Такі свідчення постраждалих - мирних жителів міст та селищ ретельно документують. Їхні історії також стануть доказами провини російських військових.

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури:

Щоб в цьому процесі ми могли довести той факт, що це - не є якимось одиничними похибками або помилками. Це є систематична, свідома діяльність, направлена на те, що знищувати цивільну інфраструктуру та здійснювати злочини щодо цивільного населення.

Самі ж постраждалі вже винесли вердикт.