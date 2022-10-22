Українськи мінометники: герої, які щодня руйнують плани загарбників [ Редагувати ]
Десятки танків і броньованих машин. Командні пункти, склади боєприпасів, сотні солдатів. Росіяни щодня несуть у боях шалені втрати. Злагоджена робота ЗСУ не залишає жодних шансів тим, хто прийшов на українську землю вбивати та грабувати.
Наші колеги із Військового телебачення працювали разом - із підрозділом українських мінометників, який щодня руйнує плани російських загарбників.
Бійці підрозділу, з яким ми працюємо сьогодні, щодня нагадують окупантам, що їм тут не місце. Нищать ворожу техніку та живу силу противника.
Позивний "Італієць", військовослужбовець Збройних сил України:
Получається, що є певні цілі або сектори, які ми повинні закривати і ми вже визначаємо певні цілі й на них розраховуємо. Який приціл відносно дальності та відповідно кутомір. Тобто чи вліво, чи вправо. І поправки. Тобто хлопці працюють самостійно. Якщо їх хтось корегує і каже дай вперед сто, у них є це все написано, як в армії кажуть, думати не треба, читаю - виконую. Просто головне - це робити чітко, злагоджено.
Зазвичай мінометники працюють у парі з аеророзвідниками. Оператор безпілотника корегує вогонь - тоді шанс влучити в ціль збільшується в рази. А в наших хлопців є час якнайшвидше змінити позиції та сховатися від вогню у відповідь.
Позивний "Дрон", військовослужбовець Збройних сил України:
Як мінімум ми відключаємо всі геопозиції, але для свого перестрахування ми ще робимо зміну геопозиції на самій програмі. Ось зараз видно, що працює РЕБ, це 8 супутників. В ідеалі для нас це працювати при наявності хоча б 15 супутників.
Щодня завдань у мінометників вистачає. Перш ніж навести свою потужну зброю на позиції окупантів, вони намагаються підійти якомога ближче до лінії зіткнення. Аби удар був максимально ефективним.
Позивний "Італієць", військовослужбовець Збройних сил України:
З чого взагалі складається міна. Це попросту в народі болванка, є вишобний заряд, є порохи, які ставляться і дають початкову швидкість і відповідно є взриватель. Який зводиться при початковій швидкості та при доторканні в землю. В дерево, техніку - йде взрив.
Хлопці діляться - за місяці повномасштабної війни вони навчилися працювати єдиною командою. Всі дії доведено до автоматизму!
Анна Новіцька, кореспондентка Військового телебачення:
За кілька хвилин наші мінометники привели 120-ку у бойову готовність. Цілі визначено. Зовсім скоро в окупантів буде палати.
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