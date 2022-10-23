Другий за тиждень російський винищувач розбився при злеті. Цього разу - в Іркутську. Літак впав на житловий будинок у приватному секторі. Вже встановлено - це був Су-30. Обидва пілоти загинули. Жертв серед цивільного населення немає - повідомила місцева влада. Причини аварії встановлюють. Попередньо відомо, що політ був випробувальним.

Вибухало і диміло напередодні і в російському Шебекіно, на Бєлгородщині. Там пролунала серія вибухів, є загиблі. Окупанти, традиційно в усьому звинуватили Україну. Марина Біленька розкаже докладніше.

Гремить, димить і смердить. Ось такі кадри з прикордонного російського міста Шебекіно оприлюднили у бєлгородських пабліках напередодні. Місцеві повідомили про перебої з електрикою, а стовп диму було видно навіть з Бєлгорода.

Двоє загиблих і 12 поранених, - повідомив губернатор регіону. Що саме сталося і де - не каже. Та, за даними місцевих телеграм-каналів, вибухи пролунали на різних вулицях. Один із них - у торговому центрі. А на цих кадрах - пожежа охопила двоповерхову будівлю.

Жителі жалілися на відключення води. 15 тисяч з них - лишилися без світла. За кілька днів до того палало й у самому Бєлгороді. Вогонь охопив електропідстанцію. Тамтешня влада заявила, в усьому винна перенапруга.

Надзвичайні ситуації почастішали у прикордонних російських регіонах з початком нової хвилі масованих ракетних ударів рф по українських містах. Тамтешні чиновники виправдовуються то курінням у невстановлених місцях, то технічними несправностями.

А тепер на пропагандистських каналах лунають заяви, що в усьому начебто винні обстріли з боку ЗСУ.

Утім так звані "прильоти" - часто результат роботи російської протиповітряної оборони. Але збивають вони не українські снаряди, а свої ж ракети-бумеранги, запущені, зокрема, в бік Харкова. Саме це, на думку радника глави офісу президента України Михайла Подоляка, сталося минулого тижня, коли в один з бєлгородських ЖК влучила частина ракети.

Михайло Подоляк, радник глави офісу президента України:

Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення.

Київ свою причетність до "бавовни" на російських територіях заперечує. Хоча наша армія одержала озброєння, яке здатне бити на відстань до 80-ти кілометрів - наприклад Хаймарси. Але їх ЗСУ одержала на умовах, що вони використовуватимуться виключно для стримування ворога і деокупації українських земель, - заявив міністр оборони в інтерв'ю українській службі "Бі-Бі-Сі".

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України.

Бєлгородська область - один з регіонів, у якому за указом путіна з 19 жовтня запроваджено "середній рівень реагування". Це зокрема дає владі можливість обмежувати пересування жителів, а також тимчасово відселяти їх.

Шебекіно вже закрите на в'їзд. Місцеві намагаються самостійно евакуюватися з міста та застряють у пробках на виїзді. До того ж, губернатор Бєлгородської області заявив, що з районів, які межують з Україною, людей переселять у підмосковний санаторій. До того ж у місцевих школах оголосили дострокові осінні канікули. Ухвалена й низка інших рішень.

В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області:

Главное - мы сейчас усиливаем меры по охране важных объектов и объектов энергетики, связи, ЖКХ, и других особо важных объектов.

Почалося й укріплення Бєлгородської області. Вздовж кордону встановлюють бетонні протитанкові піраміди, копають траншеї та зводять опорні пункти.

Як повідомляє російське видання "Медуза", такі ж бетонні блоки у тимчасово окупованій Луганській області встановлюють найманці приватної військової компанії "Вагнера". І хоча схожі конструкції 80 років тому врятували Фінляндію, у Франції та Німеччині - вони не виправдали сподівань.

І поки росія створює видимість бурхливої діяльності щодо захисту бєлгородщини від своїх же дефектних ракет - бавовнить і в інших російських містах.

Пожежу з вибухом зафіксували напередодні на пермському пороховому заводі. Там виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та комплексів ППО. За даними російських медіа, підприємство працювало в три зміни, щоб забезпечувати російські війська боєприпасами. Відомо, що є загиблі і постраждалі.