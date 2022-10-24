Україна вийшла до фінальної частини Євро-2023 з футзалу серед жінок [ Редагувати ]
В основному раунді відбору Євро-2023 жіноча збірна України з футзалу зіграла з Польщею внічию й утретє в історії пробилася до фінального турніру чемпіонату континенту. Про це повідомляє Асоціація футзалу України.
У першій грі групи 2, поєдинки якої приймала польська Познань, синьо-жовті здолали Нідерланди (5:2), у другій - перемогли Хорватію (5:1). У вирішальному матчі підопічні Олега Шайтанова зустрічалися з Польщею.
Враховуючи поразку останньої від Нідерландів у другому турі й нашу впевнену перемогу над тими самими Нідерландами, українок влаштовував будь-який результат, окрім програшу з різницею понад два м'ячі (це на випадок закрутки з особистими зустрічами між трьома претендентами). Матч завершився з рахунком 1:1.
Таким чином українки утретє стануть учасницями фіналу чотирьох. Нагадаємо, на Євро-2019 та Євро-2022 наша збірна посідала четверте й третє місця відповідно.
Фінальну частину Євро-2023 з футзалу серед жінок за участю чотирьох збірних - переможців своїх груп основного раунду відбору (Іспанія, Україна, Португалія або Італія, Угорщина) заплановано на березень 2023 року.
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