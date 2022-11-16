Поліцейські екіпажу "Білий янгол" щодня виїжджають рятувати життя: допомоги потребувала маленька дівчинка [ Редагувати ]
Продовжують обстрілювати росіяни і Донеччину. Та попри ворожі атаки поліцейські екіпажу "Білий янгол" щодня виїжджають рятувати життя місцевих жителів. Під час нещодавнього рейсу допомоги потребувала маленька дівчинка. Що трапилося - розкаже Анатолій Журавльов.
Коли поліцейські з екіпажу "Білий янгол" отримали інформацію про хвору на ГРВІ дівчинку в селі Костянтинівка, одразу ж вирушили на допомогу. Лікарів там уже не зосталося - населений пункт перебуває під постійними обстрілами росіян.
Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий янгол":
П'ятирічна дитина в безпорадному стані. Дитина не розмовляє зовсім, погано ходить.
Вдома дитини з матір'ю не було. Їх правоохоронці змогли знайти в родичів, які живуть у досить неналежних умовах.
- Собирайся, поедем. - Куда? - В Курахово. - Зачем? - Вывозить будем её отсюда 1.37
Врешті, матір погодилася на евакуацію. Як виявилося, дитина вже кілька днів хворіє. А температура в неї інколи піднімалася до 40-градусів.
На даний час 5-річна дитина перебуває в дитячому відділенні Курахівської міської лікарні разом з матір'ю. Надана їй медична допомога кваліфікована.
Поліцейські кажуть - маленькі українці чи не найбільше потерпають в умовах бойових дій. Тож закликають батьків не нехтувати безпекою своїх дітей і вивозити подалі від обстрілів.
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