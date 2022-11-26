Перший старобільський мурал в Ужгороді робили студенти одного з навчальних закладів міста.

Мурали за мотивами поезії Сергія Жадана перенесли з окупованого Старобільська в Ужгород. Поет, письменник, музикант та волонтер народився і жив до переїзду у Харків у найсхіднішому місті України. Після окупації Старобільська росіянами, там знищили мурали та всі написи та малюнки, створені творчою молоддю. Євген Соломін - про маленьку культурну реолокацію Луганщини на Закарпаття.

Із задоволенням поставлю свій автограф на зупинці.

Це було за два роки до початку повномасштабної війни.

Тут на цій зупицні є цитата з мого роману "Ворошиловград". Зроблена в межах вуличного мистецтва "Бетонарт". Художниці, яка це малювала, – респект.

Згодом у місті з'явилися аналогічні мистецькі твори - біля міськради та центрального стадіону. Творча молодь розписала й інші місця старовинного Старобільська.

Проте вже у перші дні війни російські війська спочатку поливають "Смерчами" місто, а потім відправляють і важку техніку. Її таки вдається спинити. Голими руками. Але ненадовго.

З кінця лютого Старобільськ опинився в окупації. Відтоді в україномовному регіоні московити винищуєть усе, що нагадує про Україну.

Не встояли і мурали. Їх окупанти обізвали "укронацизмом" і зафарбували.

Сергій Летучий, голова мистецького об'єднання "Вet on art" (м. Старобільськ):

Там, на Старобільщині, терористи знищують наші мурали. І коли я сюди приїхав, виникла їдея відновити ці мурали. Тим самим принести частину тієї луганської аури.

Перший старобільський мурал в Ужгороді робили студенти одного з навчальних закладів міста. Стіною поділилась Закарпатська обласна бібліотека. На все про все пішло 5 днів і ночей. Треба було встигнути завершити роботу до дощів та морозів.

Стінопис із віршем Сергія Жадана "Пливи, рибо, пливи!" в Ужгороді вийшов трохи більшим за старобільський. Зелений фон замінили на синій, а все решта - як і раніше.

Сергій Жадан, письменник:

Для мене це особлива якась, зворушлива історія, повʼязана з рідним Старобільськом. Ця картина і цей вірш тепер будуть жити своїм життям!

Після деокупації Старобільська у місто повернеться все українське. А митці обіцяють творити нове обличчя вільної від рашистів Луганщини з подвійною силою.