Поліція Іспанії встановила, звідки українським дипломатам надіслали посилки з вибухівкою [ Редагувати ]
Іспанська поліція встановила, що шість посилок з вибухівкою, відправлених до українських посольств і консульств, надіслали з міста Вальядолід на півночі Іспанії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням.
Встановити конкретного відправника цих посилок наразі не вдалося.
30 листопада співробітника посольства України в Мадриді було поранено через вибух мінібомби, захованої в конверті, який надіслали поштою. Він призначався для українського посла Сергія Погорельцева. Того ж дня в Іспанії виявили два конверти з бомбами.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що з 30 листопада українські дипломати отримали 17 анонімних посилок. У них були заховані вибухові пристрої або їхня імітація, а також частини тварин, у тому числі очі тварин. За словами пана Кулеби, за те, що відбувається, відповідальна Москва або ті, хто їй симпатизує.
по темі
Співробітник посольства України в Мадриді отримав поранення після відкриття конверта з бомбою
У четвер, 1 грудня, у посольстві США в Мадриді, Іспанії, знайшли ще одну підозрілу посилку
Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України, який відбувся сьогодні, 30 листопада, як теракт
Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив про розпуск поліції нравів. Також найближчим часом влада має намір переглянути закон, який зобов'язує жінок носити хіджаб
У суботу, 3 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів