Іспанська поліція встановила, що шість посилок з вибухівкою, відправлених до українських посольств і консульств, надіслали з міста Вальядолід на півночі Іспанії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням.

Встановити конкретного відправника цих посилок наразі не вдалося.

30 листопада співробітника посольства України в Мадриді було поранено через вибух мінібомби, захованої в конверті, який надіслали поштою. Він призначався для українського посла Сергія Погорельцева. Того ж дня в Іспанії виявили два конверти з бомбами.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що з 30 листопада українські дипломати отримали 17 анонімних посилок. У них були заховані вибухові пристрої або їхня імітація, а також частини тварин, у тому числі очі тварин. За словами пана Кулеби, за те, що відбувається, відповідальна Москва або ті, хто їй симпатизує.