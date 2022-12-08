"Містечко Незламності" на випадок повного блекауту презентували у Рівному. Йдеться про понад півтора десятки будинків-павільйонів, оснащений теплом, світлом та інтернетом. Сніжана Сидорук побувала на локації і готова розказати про допомогу, яку там можуть отримати містяни.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Медичний пункт, соціальна допомога, дитяча кімната і навіть станція поліції. У Рівному розгорнули ціле містечко незламності. Загалом тут шістнадцять ось таких автономних будиночків.

У кожному будинку - по дві окремі кімнати. Вони укомплектовані розкладними ліжками та матрацами. Конструкції - водонепроникні та мають вогнетривке покриття. Площа - 17 квадратних метрів. В одному такому може розміститися до трьох десятків людей.

Є обігрівач. Це повітря, який зволожує, щоб не було, так це є і є електрика. Плюс є це від сонячної батареї і з такими входами, де можна зарядити все, що потрібно - які гаджети.

Загалом у цьому містечку одночасно знайдуть прихисток для трьох сотень людей, а за потреби - на ночівлю можуть залишитися трохи менше половини. Тут чергують поліцейські, працівники соцзахисту та медики.

Наталія Міхненко, медсестра пункту невідкладної медичної допомоги:

Щоб надати людям першу необхідну допомогу, у нас є медикаменти, перевʼязочний матеріал є, глюкометер, виміряти тиск. Збити тиск, головний біль.

Тетяна Горбатюк, представник соціального захисту:

Представник соціальної сфери - це людина, яка повинна буде заспокоїти. Сюди можуть звернутися люди похилого віку і може бути дезорієнтування, допомогти зорієнтуватися, знайти родичів. Ми працюємо, ми готові до будь-якого розвитку подій, але ми віримо у все найкраще.

А на випадок зникнення мобільного зв'язку чи інтернету у містечку встановлять систему Starlink.

Сергій Черній, директор Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради:

Пока буде електрика - буде від електрики. Якщо електрики не буде - буде працювати генератор. Відповідно буде і працювати Старлінк. Таким чином, люди можуть прийти сюда зарядити устройства, гаджети, погрітися і відповідно в цей час почитати новини.

Будиночки розмістили у дворах поміж багатоповерхівками в одному зі спальних районів Рівного. Тут мешкає п'ятнадцять тисяч людей. І дотепер тут не було жодного пункту обігріву. Це перший такий мобільний комплекс, який назвали "містечком незламності". Надалі на території Рівненської громади їх планують розгорнути ще три.

Віктор Шакирзян, секретар Рівненської міської ради:

Міська влада забезпечує повністю життєдіяльність самого містечка. Що це значить? Це і харчування, це вивіз сміття, там біотуалетів там заміна.

Пункти обігріву відкрили на базі павільйонів-будиночків, які Рівненщина отримала від уряду Швеції. Про це домовилися ще на початку осені. Їх мали б готувати для проживання переселенців, але через те, що ворог постійно заганяє нас в блекаут, вирішили змінити їхнє призначення.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Фактично це такі центри незламності на випадок погіршення ситуації у зв'язку з знеструмленням цілої області і міста. Шведський уряд дозволив нам використати будинки як пукнти обігріву, як пункти незламності і ми їх скомбунівали в містечко незламності. По місту Рівному буде ще розгорнуто 150 в загальному і по області сто таких будиночків.

Загалом Рівненщина отримала від шведів пів тисячі таких будиночків-павільйонів, половину з них планують передати у сусідні регіони, які більше постраждали від росіян. У Рівному ж містечка незламності повноцінно запрацюють лише тоді, коли повне знеструмлення буде більш як добу.