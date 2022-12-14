Захисника Маріуполя Михайла Діанова прооперували у США (фото) [ Редагувати ]
Морському піхотинцю Михайлу Діанову 13 грудня успішно прооперували поранену руку в американському Сент-Луїсі. Про це повідомив футбольний клуб "Шахтар".
Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США).
Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України.
ФК "Шахтар" організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США.
Нагадаємо, що захисник "Азовсталі", боєць 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов потрапив до російського полону з пораненою рукою. У полоні він пробув із травня до 21 вересня.
За цей час поранена рука не зрослася, у ній бракувало 4 сантиметрів кістки. Військовий потребує тривалого лікування та реабілітації.
Раніше Діанов віддав на лікування побратимам і дітям загиблих героїв "Азовсталі" 23 млн 430 тис. грн. Ці кошти йому перерахували небайдужі українці.
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