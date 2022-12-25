ОАЕ передадуть Україні 2,5 тис. електрогенераторів [ Редагувати ]
Об'єднані Арабські Емірати оголосили про плани передати Україні 2,5 тисячі електрогенераторів. Про це передає Інформаційне агентство ОАЕ.
24 грудня 1,2 тис. апаратів відправили до Варшави. Решту генераторів планують доставити у січні 2023 року.
Потужність електрогенераторів становить 3,5-8 кіловат. Постачання входить до пакету гуманітарної допомоги на $100 млн, про який було оголошено раніше.
Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.
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