Об'єднані Арабські Емірати оголосили про плани передати Україні 2,5 тисячі електрогенераторів. Про це передає Інформаційне агентство ОАЕ.

24 грудня 1,2 тис. апаратів відправили до Варшави. Решту генераторів планують доставити у січні 2023 року.

Потужність електрогенераторів становить 3,5-8 кіловат. Постачання входить до пакету гуманітарної допомоги на $100 млн, про який було оголошено раніше.

Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

Російська ракетна атака вранці 16 грудня призвела до пошкодження дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.