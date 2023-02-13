Майкл Кітон і Бен Аффлек зіграли Бетменів у першому трейлері "Флеша" [ Редагувати ]
Кіностудія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер майбутнього фільму DC Comics "Флеш" (The Flash).
Езра Міллер повернувся до ролі Баррі Аллена (Флеша), а Майкл Кітон і Бен Аффлек постали у ролі Бетменів. У трейлері також показані кадри з фільму "Людина зі сталі" 2013 року з Генрі Кавіллом у ролі Супермена.
За сюжетом, Флеш хоче використати свої сили, щоб повернутись у минуле та врятувати від убивства свою матір. Але разом з цим - Флеш змінює й майбутнє.
Він зустрічає самого себе, але без здібностей, а інший Бетмен перебуває у відставці, Супердівчина (Саша Калле) замість Супермена і - найгірше, супергероїв, до яких можна було б звернутися по допомогу, в цьому світі не існує.
На додаток на Землю повертається найзаклятіший ворог Супермена - генерал Зод (Майкл Шеннон), який погрожує знищити все довкола. Тож двом Баррі Алленам (один з яких звичайний хлопець без суперздібностей) треба якось вмовити пенсіонера Бетмена допомогти, знайти Супердівчину та знову врятувати світ.
Це 14-та картина Розширеного всесвіту DC. Режисер картини - Андрес Мускетті, відомий за дилогією "Воно", "Воно 2" за романом Стівена Кінга.
Виробництво "Флеша" затягнулося на кілька років: спочатку через коронавірус, а потім через скандали довкола виконавця головної ролі Езри Міллера. Світова прем'єра "Флеша" призначена на 16 червня.
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