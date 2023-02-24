росія розраховує виснажити українську армію тривалим збройним конфліктом. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Відомство нагадує, що початкові плани рф включали окупацію всієї України та зміну керівництва країни. У квітні російській владі стало очевидним, що план провалився, після чого кремль ухвалив рішення сконцентрувати зусилля військових на захопленні Донбасу.

Однак останніми тижнями, пише Міноборони Британії, москва змінила свою стратегію, і замість захоплення нових територій вирішило сконцентруватися на "деградації" українських збройних сил.

Російське керівництво, ймовірно, розраховує, що перевага росії у чисельності населення та ресурсах в умовах довгострокового конфлікту зрештою виснажить Україну.

Нагадаємо, що за рік війни росія втратила майже 147 тисяч солдатів.