росія розраховує виснажити Україну тривалою війною - Міноборони Британії [ Редагувати ]
росія розраховує виснажити українську армію тривалим збройним конфліктом. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Відомство нагадує, що початкові плани рф включали окупацію всієї України та зміну керівництва країни. У квітні російській владі стало очевидним, що план провалився, після чого кремль ухвалив рішення сконцентрувати зусилля військових на захопленні Донбасу.
Однак останніми тижнями, пише Міноборони Британії, москва змінила свою стратегію, і замість захоплення нових територій вирішило сконцентруватися на "деградації" українських збройних сил.
Російське керівництво, ймовірно, розраховує, що перевага росії у чисельності населення та ресурсах в умовах довгострокового конфлікту зрештою виснажить Україну.
Нагадаємо, що за рік війни росія втратила майже 147 тисяч солдатів.
по темі
Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на $500 млн. Про нього оголосять 21 лютого, повідомляє Reuters
На території полігону Кадамовський російської федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс
Українські військові стверджують, що російська армія під час наступу на Вугледар на Донеччині майже повністю втратила елітну 155 бригаду морської піхоти з Далекого Сходу. Про це виданню Politico повідомив представник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський
Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України знищили бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор". Це перший випадок знищення такої техніки в Україні
Приватна військова компанія "Вагнер" перестала вербувати російських в'язнів для участі у війні. Про це повідомив її власник Євген Пригожин. За оцінками США та Британії на грудень-січень, Пригожин зміг завербувати 40 тисяч ув'язнених, на фронті залишилося 10 тисяч людей