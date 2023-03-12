Рада планує збільшити військові видатки на 500 млрд гривень [ Редагувати ]
До бюджету України на 2023 рік буде включено додаткові 500 мільярдів гривень у рамках військових видатків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк. Він зауважив, що це найбільше збільшення бюджету за всю історію України.
Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.
Це найбільше збільшення Бюджету в історії України. Зміни плануються вже цього місяця.
У бюджеті України на цей рік закладені видатки у розмірі 3,04 трлн грн, з них на безпеку та оборону - 1,141 трлн грн, або 43% усіх витрат і 18,2% ВВП.
18 жовтня Рада збільшила видатки держбюджету на оборону на 386,9 млрд грн.
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