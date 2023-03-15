

700 учасників за пів року – Благодійний фонд Вадима Столара продовжує проєкт з вивчення української мови. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

"Скажу відверто, вивчення української мови для мене – питання дещо особисте. Адже я сам виріс у російськомовній родині, завжди думав і розмовлявсаме російською. Проте вважаю, що сьогодні коженукраїнець має вільно володіти державною мовою. Я активно працюю над своєю мовою. І нехай поки щовистачає помилок, проте і надалі буду вдосконалювати володіння нею. Запрошую кожного, хто недостатньо впевнений у своїй українській, долучатися до нашого курсу!" – каже засновник Фонду Вадим Столар.

Наталія Приходько, волонтерка Фонду, зазначила, щоце проєкт, який має попит сьогодні. Після масштабного вторгнення РФ багато російськомовних українціввирішили перейти на рідну мову. "Люди щиро хочутьпочати вільно говорити та писати українською, але бояться робити помилки – і тому часто відкладаютьце рішення. Інші намагаються переходити, але розуміють, що поки в них виходить здебільшогосуржик. Саме для таких співгромадян ми запустили безоплатний онлайн-курс з вивчення сучасноїукраїнської мови – мови перемоги!" – наголошуєволонтерка Фонду Наталія Приходько.

Як зазначає викладачка та авторка курсу Дана Орбу, цей проєкт не лише про мову, а й про вибір, про свідомість українців, які, змінюючи себе, змінюють і Україну.

"Рада бути частиною команди Фонду Вадима Столарата авторкою курсу з вивчення мови! Більшість наших слухачів та учасників – переселенці зі східної частиникраїни, російськомовні від народження. А зараз вони спілкуються українською, відмовляються відросійськомовного контенту, прагнуть позбутисясуржику та мають вже свої мовні звички, яківикористовують щодня. Згадати лише, як ми писали диктант Єдності! Всі долучилися, справді об'єдналися, що зайвий раз підкреслює – курс не лише про мову, а й про єдність, свідомість та незламність українців", – додала викладачка.

Шпаргалка з української від Фонду Вадима Столара

У Фонді зазначають, що уроки з української мовивиходять у телеграм-чаті проєкту тричі на тиждень. Цеформати коротких відео, аби кожен охочий мав змогупереглянути матеріал у зручний для нього час.

Окрім відео, викладачка курсу систематично наповнюєчат корисними навчальними матеріалами, публікуєдомашні завдання і тести та активно комунікує з учасниками. Долучитися до чату можна за посиланням: https://t.me/ukrainemova

Нагадаємо, що Благодійний фонд Вадима Столарареалізує низку соціально-гуманітарних проєктів для підтримки українців у важкі часи війни. Серед таких проєктів: “Відновись”, “Спорт на районі”, “Психологічнапідтримка” тощо.