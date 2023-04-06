На Харківщині підірвався 16-річний хлопець [ Редагувати ]
У Харківській області в середу, 5 квітня, на невідомому пристрої підірвався 16-річний підліток. Про це повідомляють рятувальники.
Трагедія сталася у селі Новоосинове Куп'янського району. Підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Його доставили до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає.
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