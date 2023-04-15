У москві скасували парад до 1 травня: у чому причина [ Редагувати ]
У москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки". Про це повідомляє ТАСС.
"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - сказав заступник голови Федерації незалежних профспілок росії Олександр Шершуков.
За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.
Через те, що зараз рівень терористичної небезпеки вищий, навіть у тих регіонах, які далекі від місць (проведення - ред.) "спеціальної військової операції" (війни рф проти України - ред.). Так і те, що потрібно в інших формах як мінімум цей Першотравень проводити, на наш погляд.
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