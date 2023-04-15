У москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки". Про це повідомляє ТАСС.

"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - сказав заступник голови Федерації незалежних профспілок росії Олександр Шершуков.

За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.