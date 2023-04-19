На Київщині сталося ДТП за участю трьох вантажівок, двоє загиблих (фото) [ Редагувати ]
На Київщині сталася ДТП за участю трьох вантажівок. На 118-му кілометрі автодороги сполученням Київ-Харків у напрямку столиці поблизу села Панфіли зіткнулися три вантажні автомобілі. Про це повідомляє ДСНС.
Внаслідок аварії сталося загорання всіх трьох вантажівок, одна з яких перевозила гас. На жаль, двоє людей загинули. Наразі аварійні роботи завершено, рух відновлено.
До ліквідації пожежі залучалися 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.
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