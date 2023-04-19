На Київщині сталася ДТП за участю трьох вантажівок. На 118-му кілометрі автодороги сполученням Київ-Харків у напрямку столиці поблизу села Панфіли зіткнулися три вантажні автомобілі. Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок аварії сталося загорання всіх трьох вантажівок, одна з яких перевозила гас. На жаль, двоє людей загинули. Наразі аварійні роботи завершено, рух відновлено.

До ліквідації пожежі залучалися 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.