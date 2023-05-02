Верховна Рада України ухвалила два законопроєкти, покликані вдосконалити роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Зокрема розширити перелік закладів для проходження військово-лікарських комісій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект № 9154 має на меті врегулювання питання здійснення військово-лікарської експертизи всіма закладами охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, функціонування військово-лікарських комісій на базі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, а також захист прав громадян України, військовозобов’язаних, військовослужбовців та працівників сектору безпеки.



Проектом Закону пропонується передбачити:

здійснення військово-лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями, які створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, за потреби – інших органів або військових формувань сектору безпеки і оборони, визначених частиною другою статті 12 ЗУ "Про національну безпеку України";

можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я Михайло Радуцький так прокоментував документ:

Його основна мета - розширити перелік закладів для проходження ВЛК за рахунок державних, комунальних, медичних закладів МВС та сектору безпеки. Тобто, ми дозволили створювати такі комісії в комунальних лікарнях, щоб зменшити черги та пришвидшити проходження комісії.

Головна мета законопроєкту №9158 - вдосконалення оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення службового чи спеціального розслідування, так і без проведення.

Зокрема, у разі, коли травма, поранення, контузія, каліцтво отримані внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій, у розслідуванні не буде потреби. Довідка за фактом травми складається впродовж 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення.

У цей же термін довідка направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До другого читання закону депутати підгодовували багато правок, і наразі невідомо, які саме були підтримані. Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував:

Важливо, у №9158 підтримана правка №47 що у разі неможливості направлення документів у електронному вигляді, обов’язок по направленню документів у паперовому вигляді покладається на саме на заклад охорони здоров’я або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, 2 травня Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію.