Рада вдосконалила порядок роботи військово-лікарських комісій [ Редагувати ]
Верховна Рада України ухвалила два законопроєкти, покликані вдосконалити роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Зокрема розширити перелік закладів для проходження військово-лікарських комісій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроект № 9154 має на меті врегулювання питання здійснення військово-лікарської експертизи всіма закладами охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, функціонування військово-лікарських комісій на базі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, а також захист прав громадян України, військовозобов’язаних, військовослужбовців та працівників сектору безпеки.
Проектом Закону пропонується передбачити:
- здійснення військово-лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями, які створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, за потреби – інших органів або військових формувань сектору безпеки і оборони, визначених частиною другою статті 12 ЗУ "Про національну безпеку України";
- можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я Михайло Радуцький так прокоментував документ:
Його основна мета - розширити перелік закладів для проходження ВЛК за рахунок державних, комунальних, медичних закладів МВС та сектору безпеки. Тобто, ми дозволили створювати такі комісії в комунальних лікарнях, щоб зменшити черги та пришвидшити проходження комісії.
Головна мета законопроєкту №9158 - вдосконалення оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення службового чи спеціального розслідування, так і без проведення.
Зокрема, у разі, коли травма, поранення, контузія, каліцтво отримані внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій, у розслідуванні не буде потреби. Довідка за фактом травми складається впродовж 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення.
У цей же термін довідка направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
До другого читання закону депутати підгодовували багато правок, і наразі невідомо, які саме були підтримані. Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував:
Важливо, у №9158 підтримана правка №47 що у разі неможливості направлення документів у електронному вигляді, обов’язок по направленню документів у паперовому вигляді покладається на саме на заклад охорони здоров’я або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, 2 травня Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію.
по темі
Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали порання. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков
Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.
Термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05:30 20 травня строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року
Це не тренд воєнного часу. Це гостра необхідність - наголошують дівчата, що стали на захист України. Адже десятки тисяч наших берегинь користуються універсальними бронеплитами - вони важкі та незручні для жінок. Наш наступний сюжет - про те, чому для дівчат так важливо мати захист, який враховує анатомічні особливості жіночого тіла.
Поки одні наші захисники тримають оборону всередині Бахмута, інші - протистоять ворогу довкола міста. Тактика росіян не змінюється - вони проводять так звані "м'ясні штурми". Про бойові будні прикордонників на Донеччині -у нашому спільному матеріалі.
Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про самохідну артилерійську установку "Нона", яку наші воїни кілька місців тому вибороли в бою. І тепер вона працює проти колишніх господарів. Подивіться.