Понад три гектари тюльпанів. На Волині влаштували вже традиційне весняне свято квітів. Ексклюзивні новинки з Європи та рідкісні види тюльпанів виростили між Луцьком та Ковелем. Загалом майже пів тисячі сортів. Цьогоріч квіткове поле відкрили уже вшосте. Хоча організатори через цьогорічну повінь сумнівалися, чи взагалі тюльпан розквітне. Більше про це розкажуть наші кореспонденти.

В життя другий раз зайти не вдасться, тому важливо радіти, допомагати і боротися водночас.

Ірина, Світлана та Надія приїхали на Волинь з Рівного. Подолали понад сотню кілометрів, щоб насолодитися красою тюльпанового поля. Тут влаштували патріотичну фотосесію.

Ірина, жителька Рівного:

Якщо ми вже сюди їдемо і якщо цей рік у нас такий особливий і тяжкий, тому ми вирішили, що прапор - це буде трішки потім на згадку, що були і важкі часи, але ми молодці - вистояли.

Наші воїни воюють не за те, щоб ми плакали, тому нам потрібно хоть трішечки заселяти свою душу, свої серця і надіятись на краще - на перемогу.

Надія, жителька Рівного:

Це нелегкі часи, але ж ми йдемо до перемоги і з перемогою в душі.

Тюльпани яскравими килимами вкрили понад три гектари поля попід лісом. Ексклюзивні новинки з Європи та рідкісні види квітів виростили місцеві фермери. Тюльпанову моду запозичили в Нідерландах. Звідти і привозять найсвіжіші та наймодніші сорти.

Тут в нас новинка наша зростає цьогорічна - білий сорт тюльпанів "Бомбастік вайт" - піоновидний. Ось за ним попугайний сорт тюльпанів "Форбіден сітф". Це теж новинка.

Колекції сортів хоч і закордонні, але гарно прижилися у волинському ґрунті. Закладати поле починають ще восени, аби тюльпани квітли навесні. Але цьогоріч вона видалася холодною та дощовою.

Тетяна Пашковська, організаторка фестивалю тюльпанів:

Із зими ну, на жаль, не сходила водичка і вже взагалі були думки, що вже взагалі нічого не виросте. От. Але, як бачите, тюльпан все таки переміг. Чуємо багато позитивних відгуків від людей, шо яка це краса, яка це праця, які ви молодці.

Квітковий фестиваль влаштували уже вшосте і вдруге під час війни. У такий непростий для всіх українців час трохи розради для себе серед квітів шукав і Петро з дружиною. Подружжя - з Володимира. Хоч і живуть на Волині, та на полях - вперше.

Петро, житель Володимира:

В серці війна війною. І наші люди, які на війні - це дуже тяжко. Дуже тяжко. Хлопці, за яких ми молимся, тоже просто не передати. Он дружина нашого брата тоже на війні недавно тоже травмований був контузія, але легка форма, слава Богу. Це тяжко, коли люди віддають все, що можуть.

Скоро всі квіти зріжуть, а цибулини викопають, щоб наново висадити для наступного фестивалю. Організатори сподіваються, що він буде вже у мирній і квітучій Україні, а відвідувачі понад усе вірять в нашу перемогу.