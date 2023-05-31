Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не підтримала пропозицію низки країн домогтися припинення вогню в Україні. Вона переконана, що це лише "заморозить конфлікт", а лінія зіткнення буде джерелом дестабілізації. Про це вона заявила на форумі з безпеки у Словаччині.

На думку фон дер Ляйєн, "припинення вогню, внаслідок якого конфлікт залишиться замороженим, не призведе до міцного миру". Вона вважає справедливим виведення російських військ та техніки з території України.

Припинення вогню було б нестабільним і дестабілізувало б регіон уздовж лінії зіткнення. Ніхто не інвестуватиме та не відновлюватиме (Україну - ред.), і конфлікт може розгорітися будь-якої миті.

У травні китайський посол Лі Хуей у рамках європейського турне приїхав до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. The Wall Street Journal повідомляла, що китайський дипломат пропонував закликати Україну до негайного припинення вогню та визнати окуповані росією українські території російськими.

Після цього постійний представник Китаю у Євросоюзі Фу Цун заявив, що Пекін виступає за територіальну цілісність усіх країн, зокрема України, та вважає Крим українським.