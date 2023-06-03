На фронті загинув син відомого українського банкіра та спортсмена [ Редагувати ]
Український бізнесмен, банкір, віцепрезидент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат втратив на війні сина Остапа. Про це він повідомив у Facebook.
Мій маленький їжачок... Тебе більше немає. Час зупинився. Позавчора рік служби. За місяць 22 роки.
Коли Остап був маленький він був дуже обережним. Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене п - от як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди...
І він мені казав - а чому мене там не було, в стрєлкотні… Як у тата в мене не було відповіді на це питання. Я не знав що казати...
Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося...
Андрій і Остап Оністрат
Андрій Оністрат обіймав керівні посади в "Укрсоцбанку" і "Банк Національний кредит". З 2003 року займається мотоспортом. У листопаді 2012 року став віцепрезидентом Федерації тріатлону України.
Оністрат є батьком 6 дітей. Живе у цивільному шлюбі з телеведучою Валентиною Хамайко з якою має чотирьох дітей: Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія.
Після початку повномасштабної війни Андрій Оністрат разом із старшим сином Остапом вступили до лав Збройних сил України.
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