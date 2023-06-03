Український бізнесмен, банкір, віцепрезидент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат втратив на війні сина Остапа. Про це він повідомив у Facebook.

Мій маленький їжачок... Тебе більше немає. Час зупинився. Позавчора рік служби. За місяць 22 роки.

Коли Остап був маленький він був дуже обережним. Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене п - от як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди...

І він мені казав - а чому мене там не було, в стрєлкотні… Як у тата в мене не було відповіді на це питання. Я не знав що казати...

Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося...