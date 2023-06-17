Фото: Мінмолодьспорт змінило наказ щодо участі у змаганнях з росіянами

Міністерство молоді та спорту змінило текст наказу, яким заборонялася участь українських спортсменів у змаганнях з росіянами та білорусами.

Про це повідомляється у відповідному наказі міністерства.

Перший пункт наказу від 13 квітня передбачав заборону офіційним українським делегаціям брати участь на турнірах з атлетами з росії та Білорусі. Однак новим наказом цей пункт було змінено.

Відтепер у наказі міністерства замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами.

Решта пунктів наказу міністерства змін не зазнали.