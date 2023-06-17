Мінмолодьспорт змінило рішення щодо участі у змаганнях з росіянами [ Редагувати ]
Міністерство молоді та спорту змінило текст наказу, яким заборонялася участь українських спортсменів у змаганнях з росіянами та білорусами.
Про це повідомляється у відповідному наказі міністерства.
Перший пункт наказу від 13 квітня передбачав заборону офіційним українським делегаціям брати участь на турнірах з атлетами з росії та Білорусі. Однак новим наказом цей пункт було змінено.
Відтепер у наказі міністерства замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами.
Решта пунктів наказу міністерства змін не зазнали.
по темі
Перемогою української тенісистки Катаріни Завацької завершився фінал Internazionali femminili di Brescia в італійській Ломбардії
Українців попередили про загрозу ракетної атаки 16 червня. Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря
Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса прибув до України у п'ятницю, 16 червня. У столиці він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським
Україна завдяки допомозі країн-партнерів вже змогла побудувати надійну систему протиповітряного захисту, і продовжує її розвивати
Росія для чергової атаки України використала дрони-камікадзе типу Shahed цієї ночі. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були збиті