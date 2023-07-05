"Потрібно надати Україні реальні гарантії на Саміті НАТО": премʼєр Італії зробила заяву [ Редагувати ]
Майбутній саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, планує запропонувати Україні "практичні гарантії безпеки". Ця пропозиція має важливе значення для досягнення тривалого миру. Про це заявила премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні - повідомляє The Guardian.
Виступаючи у Варшаві разом з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, Мелоні заявила, що Італія і Польща мають однакову думку щодо цього питання.
Це означає, що ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки це необхідно. Ми будемо її підтримувати. Це стосується і саміту НАТО, - заявила премʼєр.
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