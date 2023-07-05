Майбутній саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, планує запропонувати Україні "практичні гарантії безпеки". Ця пропозиція має важливе значення для досягнення тривалого миру. Про це заявила премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні - повідомляє The Guardian.

Виступаючи у Варшаві разом з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, Мелоні заявила, що Італія і Польща мають однакову думку щодо цього питання.