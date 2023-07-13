Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь в ефірі телемарафоні "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що Україна зможе закупити більше дронів до кінця року для ЗСУ.

Кілька місяців тому був прийнятий закон, який звільнив від сплати ПДВ та митних зборів дрони, які ми привозили з закордону. Але склалась така ситуація, що дрони, які ми імпортуємо в Україну з них ПДВ не сплачується, а українські дрони - ПДВ сплачувалось. Українські дрони стали дорожчі, але цю помилку виправили. Українські дрони стали значно дешевшими десь близько 10-15 % від загальної вартості, тому ми зможемо закупити їх ще більше у рамках проекту Армія дронів", - каже він.

За словами Щиголя, з початку року закупили більше 12 тисяч дронів.

"Загальна сума, яка потрібна нам для закупівлі дронів, це близько 100 млрд. На сьогодні державою виділено 40 млрд", - додав він.