"Армія дронів": ЗСУ отримають потужну допомогу [ Редагувати ]
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь в ефірі телемарафоні "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що Україна зможе закупити більше дронів до кінця року для ЗСУ.
Кілька місяців тому був прийнятий закон, який звільнив від сплати ПДВ та митних зборів дрони, які ми привозили з закордону. Але склалась така ситуація, що дрони, які ми імпортуємо в Україну з них ПДВ не сплачується, а українські дрони - ПДВ сплачувалось. Українські дрони стали дорожчі, але цю помилку виправили. Українські дрони стали значно дешевшими десь близько 10-15 % від загальної вартості, тому ми зможемо закупити їх ще більше у рамках проекту Армія дронів", - каже він.
За словами Щиголя, з початку року закупили більше 12 тисяч дронів.
"Загальна сума, яка потрібна нам для закупівлі дронів, це близько 100 млрд. На сьогодні державою виділено 40 млрд", - додав він.
по темі
Завдяки безпілотникам ворог намагається виявляти позиції українських бійців та корегувати вогонь. Про особливості захисту неба на передовій - наш спільний матеріал - з кореспондентами Військового телебачення.
За час повномасштабного вторгнення росії в Україну безпілотники та їх оператори перетворилися на справжні бойові підрозділи. Про роботу повітряних бійців - Руслан Смєщук докладніше.
Оператори дронів - першими бачать потенційну ціль артилерії, корегують вогонь і фіксують результат виконаного завдання. А ще дрони допомагають мінімізувати втрати особового складу та знищувати ворога.
Вночі росія вдарила дронами та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дві ракети "Іскандер" та 20 ударних безпілотників. Найбільше "Шахедів" направили на Київ.
Військові попередили українців про можливі дронові атаки росіян на тлі нових поставок в