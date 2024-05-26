Якою буде погода 26 травня [ Редагувати ]
В Україні сьогодні, 26 травня, буде тепло, до 27°. При цьому опади все ж таки можливі в частині регіонів, причому навіть з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність.
Вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 22-27°, на південному сході країни 18-23°.
Дивіться також прогноз погоди на червень.
по темі
Середня місячна температура в червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, в гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму
Погода у четвер 23 травня буде доволі теплою, майже як улітку. Однак у деяких регіонах все ж можуть пройти дощі та навіть грози
Погода в Україні в середу, 22 травня, буде теплою. Проте в деяких областях очікуються дощі
Погода в понеділок, 20 травня, буде теплою та переважно без опадів. Втім, жителям частини областей краще прихопити з собою парасольку