В Україні сьогодні, 26 травня, буде тепло, до 27°. При цьому опади все ж таки можливі в частині регіонів, причому навіть з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 22-27°, на південному сході країни 18-23°.

Дивіться також прогноз погоди на червень.