Щоб заклади освіти впродовж наступного осінньо-зимового періоду та опалювального сезону могли нормально працювати, Міністерство освіти та науки рекомендує розпочати навчальний рік для студентів (окрім перших курсів) у середині серпня, а суботи, поки тепло, зробити робочими.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк

"Фактично говориться про те, щоб почати на місяць раніше і закінчити фактично (за потреби, але по факту ми розумієм, що цілком можливо) на два місяці пізніше. Себто почали в серпні, закінчили в кінці липня і на канікули залишається якихось два тижні. Як це було взимку.

Натомість зимові канікули фактично можуть бути трьох місячними, як були літні. Тобто це просто зсув, коли замість звичних нам літніх канікул абітурієнти, студенти, школярі просто матимуть зимові тривалі канікули.

Це, звісно, може вплинути певною мірою на якість. Будь-які зміни вибивають людей з графіка, особливо шестиденний робочий графік, але при якісній комунікації нічого критичного не станеться.

Ми повинні розуміти, що це така невелика плата під час такого дефіциту електроенергії. Тож це необхідно робити і просто зсувати...

А якщо говорити про шестиденний тиждень, це може бути проблемою. Недаремно придумано, що працюють та навчаються переважно по 40 годин 5 днів на тиждень... Це може виснажувати, особливо якщо щотижня.

Тож якщо ми вкладемося в зміну, коли трьохмісячні канікули з літа перейдуть на зиму, то це буде добре, але якщо доведеться працювати 6 днів на тиждень, то цього робити не варто було б. Краще було б брати якістю, а не кількістю.

Тобто переосмислювати програму і більше давати на самоопрацювання того, що можна, створювати якісь матеріали в записі централізовано, наприклад, "Українська мова у ВИШах". Вона і так уже вивчена, складена в НМТ. Тож її можна для всіх спеціальностей давати відносно однаково на перших курсах. І можна її записати, таким чином, щоб люди її дивилися, коли буде світло в зимові канікули.

Тут потрібно не йти в сторону шестиденного графіка, а лише зміщувати, і не доведеться переписувати особливо програми, а лише трошки підлаштувати ритми, - розповів Олександр Кондратюк.