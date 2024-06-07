Залучили робота і пожежний потяг: на Київщині гасять пожежу, яка виникла внаслідок атаки рф [ Редагувати ]
У Київській області триває гасіння пожежі на промисловому об’єкті − загоряння виникло у результаті російських ударів.
Про це повідомила ДСНС у Telegram.
У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг, - йдеться у повідомленні.
Про пожежу на промисловому обєкті Київська ОВА повідомила близько 6 ранку.
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