У Києві чоловік заліз на авто поліції та вдарив правоохоронця [ Редагувати ]
У понеділок, 10 червня, у Києві чоловік виліз на капот службового автомобіля та вдарив працівника поліції. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, 40-річний чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.
Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався.
Чоловік заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього ударив в обличчя поліцейського, внаслідок чого той впав. Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Йому загрожує до п'яти років в’язниці.
Раніше ми писали про те, як у Польщі розбилися двоє українських підлітків, які тікали від поліції.
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