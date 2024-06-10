У понеділок, 10 червня, у Києві чоловік виліз на капот службового автомобіля та вдарив працівника поліції. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, 40-річний чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.

Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався.

Чоловік заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього ударив в обличчя поліцейського, внаслідок чого той впав. Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Йому загрожує до п'яти років в’язниці.

Раніше ми писали про те, як у Польщі розбилися двоє українських підлітків, які тікали від поліції.