В Україні планують відмовитись від медалей для випускників [ Редагувати ]
В Комітеті освіти хочуть заслухати Міністерство освіти та науки щодо доцільності продовження практики нагородження випускників золотими та срібними медалями. Про це повідомив адміністратор групи "Новини вищої освіти" Андрій Черних.
У коментарі до свого допису він зробив посилання на матеріал, опублікований на сайті освітнього омбудсмена України.
У статті йдеться, що наразі отримання медалі не дає переваг при вступі до вишу, але дає певні преференції при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
У 2023 році держава витратила на закупівлю 21,3 тис. медалей 1,8 млн грн, а у 2022 році - 1,77 млн грн на закупівлю 20,6 тис. медалей.
Водночас можливість отримати медаль після відмінного закінчення школи слугує для дітлахів моральним заохоченням. Водночас для деяких директорів шкіл і керівників управлінь освіти це є "самоствердженням" та авторитетом на кшталт "чим більше медалей - тим вище визнання", як за СРСР.
Але, на жаль, не завжди заслуженість медалі потім підтверджують результати ЗНО/НМТ... Іноді, щоб надати дитині можливість отримати медаль, а школі - "визнання", вдаються до маніпуляцій, зокрема, можуть підробляти оцінки у класному журналі, виставляти скориговану оцінку не в окрему графу, а замість попередньої оцінки так, ніби коригування не здійснювалося тощо. Нагадуємо правила виставлення скоригованої оцінки.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України змінило правила вступу до аспірантури у 2024 році. Тепер вступити на контракт можна буде лише на заочну чи вечірню форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації.
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