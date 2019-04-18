Готуються до Великодня і християни Східного обряду. На Прикарпатті вже розписують писанки-гіганти. Кожне майже метр заввишки та півметра завширшки. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Калуські митці обережно виводять на велетенських яйцях контури майбутнього орнаменту. Замість писачка та воску олівець та смужки скотчу.

"Десь вийде квадрат, десь вийде ромбік".

Керує творчим процесом художниця Галина Турчик. Жінка каже: робота над велетенською писанкою не менш клопітка, ніж над звичайною.

"Писанка вона ж маленька, а тут коли переносиш орнамент на велику воно трохи не так. Треба думати як його ще чимсь доповнити. Чи той елемент збільшити. Щоб воно виглядало на великій формі", - говорить Галина Турчик, художниця.

Допомагають майстрині студенти-волонтери місцевого коледжу.

"Ми ще такого не робили. Ну і звісно нам було цікаво. Ми думали, що ми прийдемо вже на готові і будемо розмальовувати те що нам запропонують. Нас здивувало те що ми самі. Ми обрали із дівчатами гуцульський орнамент", - говорить Ангеліна Рогальська, студентка Калуського коледжу культури і мистецтв.

Попри гігантські розміри яйця доволі легкі. Виготовлені зі скловолокна. Для їх розпису, розповідають митці, використовують акрилові фарби, потім вкривають кількома шарами лаку. Орнамент кожної писанки представляє певний місцевий етнорегіон.

"Фактично ми вибирали по книзі, є орнаменти регіонів етнографічних. Ось ми маємо червону із такими білими вкрапленнями. Це відповідно наша місцева писанка. Калуш прийнято рахувтаи до Бойківшини", - говорить Артур Єфремов, художник, директор музейно-виставкового центру в Калуші.

Перші чотири яйця-велетні в місті з'явилися три роки тому. Відтоді щороку їх більшає.

"Це дуже гарна ініціатива в нашому місті. Якщо хтось приїзджає з гостей є куди повести, показати. Воно дуже прикрашає центральну частину. Бачу цього року колекція поповнюється і це теж добре", - говорить Галина Федюра, жителька міста Калуш.

У планах митців відтворити у писанках-велетнях орнаменти всіх етнорегіонів краю, а їх на Прикарпатті більше тридцяти. За тиждень перед Великоднем, розписані яйця-гіганти виставлять на центральній площі. Утім, помилуватися ними можна буде і після свят, протягом цілого року, у залі музейно-виставкового центру.