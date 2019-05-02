Тоже любят фотографироваться: чайки перекрыли камеры наблюдения (видео) [ Редактировать ]
Лондонские чайки невольно стали звездами twitter, после того как компания Transport for London опубликовала фото камер наблюдения над автомагистралью, передает Vokrug sveta. ua.
Впервые фотогеничные птицы появились у транспортного туннеля в районе Поплар 29 апреля. С этого дня они регулярно позируют перед объективом.
К 1 мая сотрудники TfL уже дали чайкам имена: их назвали Грем и Стив. "Наши камеры обычно дают обзор лондонского трафика с высоты птичьего полета, - написали представители Transport for London в Твиттере, - но мы хотели бы поблагодарить новых коллег Грема и Стива за то, что они выручают нас в трудные времена".
Ранее сообщалось, что мужчина выкопал тоннель под домом экс-супруги и застрял.
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