Влада мексиканської столиці закрила навчальні заклади через підвищений рівень забруднення повітря. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. У столиці оголосили про надзвичайну екологічну ситуацію у місті. Спека та відсутність дощів протягом тривалого часу спричинили утворення смогу.

На дорогах обмежена видимість. У метеорологічному центрі також наголосили, що велика кількість транспортних засобів на дорогах викидають у повітря отруйні речовини. А тому місцевим мешканцям радять не перебувати тривалий час на вулиці та носити марлеві пов`язки. Навчання у школах та університетах планують відновити не раніше наступного тижня.

"У мене - півторарічна дитина. І я шукаю варіанти, аби захистити себе та її від пилу. Грошей для лікування у мене майже немає. Тому мені і моїй дитині доводиться носити ось такі маски", - говорить Памела Барахас, місцева жителька.

"Часточки бруду потрапляють у наші дихальні шляхи і ми це відчуваємо. Очі у всіх сльозяться, а ніс свербить. Добре, що влада закрила навчальні заклади, - адже нещодавно вже був випадок, коли хлопчику стало зле під час уроку", - говорить Натівідад Мальпіка, місцева жителька.