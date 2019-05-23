Бельгійські ченці відродили старовинну броварню [ Редактировать ]
Середньовічну броварню відновлюють ченці з монастиря Ґрімберґена, що в Бельгії. Вона згоріла дві з половиною сотні років тому, утім рецепти солодового напою вціліли. Як святі отці починають свій бізнес - дивіться далі.
Гасло абатства Грімбергена: "Горіти, але не згорати". За всю історію, а це майже дев'ять століть, монастир палав тричі. Востаннє під час французької революції. Тоді полум'я знищило і старовинну броварню. Та монахам вдалося врятувати книги з рецептами пива. Їхні нащадки провели рік в архівах, вивчили тисячі документів. І нині готові відновити загублену броварню. Отець Карел вже опанував мистецтво пивоваріння на спеціальних курсах.
"Для нас важливо пам'ятати про спадщину, про традиції наших предків. Пивоваріння та релігійне життя тут завжди були взаємопов'язані. І зараз у нас є змога відкрити власну невеличку броварню просто в абатстві", - говорить Карел Стаутемас, помічник настоятеля.
Ініціативу жителів абатства підтримала влада Ґрімберґена. Монахи відкриють своє підприємство на тому ж місці, де воно було два століття тому. Варитимуть напій з власних продуктів, як це робили їхні попередники.
"У нашому рецепті особливі дріжджі, а ще місцеві інгредієнти. Наприклад, ми почали вирощувати хміль в садку поруч з монастирем. Також співпрацюємо з місцевими фермерами", - говорить Марк-Антуан Сошон, головний пивовар.
Монашу броварню зроблять відкритою для туристів. І запрацює вона вже наступного року. Вторговані з продажу напою кошти йтимуть на щоденні потреби монахів і для тих, хто звертається в абатство по допомогу.
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