Боротьба за церкву. На Буковині тривають протистояння парафіян Української православної церкви та Православної церкви України. Одні намагаються прорватися до храму, спираючись на рішення зборів громад, інші - влаштовують молитовні стояння. Подробиці - від наших журналістів.

Сьома ранку. До Свято-Успенського храму, що в селі Товтри сходяться віряни. Та замість того, щоб молитися в церкві, люди стоять на вулиці. Двері до будівлі - зачинені.

"На душі сум, на душі біль. Біль через те, що немає змоги помолитися в церкві. Біль через те, що люди стали ворожі один до одного", - говорить Анатолій Вікторівський, вірянин УПЦ.

Протистояння прихожан УПЦ і ПЦУ почалися ще в лютому. Тоді, на сільських зборах вирішили: храм повинен перейти під патронат Православної Церкви України.

Та віряни УПЦ переконують: зібрання відбулося з численними порушеннями. І вже минулого тижня замки в дверях будівлі змінили.

"Поліція приїхала - викликали. Вони показали документ, сказали - ми вже зареєстровані. Це власність наша є. Я сказав, що в нас теж є документ. Попросили в мене ключа, щоб я віддав ключ. Я сказав, що не віддам ключ - тільки після рішення суду. Не дочекавшись, вони зібрали збори, вирішили відкрити церкву", - розповідає Іоанн Радул, настоятель громади УПЦ.

Тим часом, до храму підходять парафіяни ПЦУ. Збираються на службу. Правлять на вулиці - з протилежного боку церкви.

"2/3 населення проголосувало. І це, дійсно, було так! І більшість нашого села за те, щоб ми відносились до Православної Церкви України. В нас є документи", - запевняє Наталія Слободян, вірянка ПЦУ.

У поліції тим часом розпочали розслідування щодо перереєстрації релігійних громад.

А це вже інше село. У Михальчі, на відміну від Товтрів, сьогодні було неспокійно. Парафіяни Православної церкви України намагалися буквально з боєм прорватися до храму Успіння Пресвятої Богородиці.

"Не брешіть! Це ви все зробили - попи. Тому що не треба людей всіх ввести в оману. - Я ввожу в оману? - Да!"

Люди кажуть про рішення сільських зборів. Та в УПЦ усе заперечують: релігійна громада - навпаки - ухвалила залишитися в лоні канонічної церкви на чолі з її Предстоятелем.

"Взяли - мене відсторонили. Сказали: "ви тут ніхто, ніщо". Поміняли власника. Кажуть: ви не маєте, що тут робити. В нас статут є, указ. Є свідоцтво церкви підписане головою адміністрації тодішньої", - розповідає Архімандрит Ювеналій, настоятель Свято-Успенського храму с.Михальча.

По інший бік паркану збираються віряни ПЦУ. Та на територію церкви заходити не наважуються.

"Я не знаю, як правильно далі діяти. Ми ще це будемо думати. Ми хочемо, щоб це було мирно, розумно", - зазначив Богдан Хомащук, благочинний протоієрей ПЦУ.

Громадські активісти називають це рейдерським захопленням церкви.

"Ці, скажімо так, захоплення - носять системний характер. І, на привеликий жаль, ми вимушені констатувати той факт, що саме в цій ситуації голова місцевої районної держадміністрації фактично координує всі поточні захоплення майна української православної церкви. Були системні спроби зокрема, в селі Михальча. Захоплення храму релігійної громади УПЦ. Але на цей момент, релігійна громада всіма можливими заходами стримує рейдерів", - наголосив Руслан Лінда голова ГО "Вільний вибір громади".

У Михальчівському храмі, тим часом, оголосили безстрокові молитовні стояння. Для вірян УПЦ службу правитимуть на подвір'ї церкви.