На дне моря нашли затонувший древний мир [ Редактировать ]
Ученые из Университета Бредфорда обнаружили в Северном море затонувший мир мезолита. Во время экспедиции специалисты взяли пробы и установили, что возраст ландшафта и окаменелых останков может достигать примерно десяти тысяч лет.
Фото: University of Bradford
Исследуемая территория относится к Доггерленду - массиву суши между восточным побережьем Британии и материком в южной части Северного моря. Ранее эксперты установили, что под морским дном находится слой сжатого торфа. По их мнению, около 12 тысяч лет назад на этой территории могли обитать ранние охотники-собиратели.
Примерно через четыре тысячи лет местность затопило. Специалисты намерены продолжить исследования в этом регионе. Ученые планируют вернуться в район Доггерленда на голландском исследовательском корабле осенью.
Ранее в глубинах океана обнаружили самое странное существо на планете.
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