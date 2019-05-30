Ученые из Университета Бредфорда обнаружили в Северном море затонувший мир мезолита. Во время экспедиции специалисты взяли пробы и установили, что возраст ландшафта и окаменелых останков может достигать примерно десяти тысяч лет.

Фото: University of Bradford

Исследуемая территория относится к Доггерленду - массиву суши между восточным побережьем Британии и материком в южной части Северного моря. Ранее эксперты установили, что под морским дном находится слой сжатого торфа. По их мнению, около 12 тысяч лет назад на этой территории могли обитать ранние охотники-собиратели.

Примерно через четыре тысячи лет местность затопило. Специалисты намерены продолжить исследования в этом регионе. Ученые планируют вернуться в район Доггерленда на голландском исследовательском корабле осенью.

Ранее в глубинах океана обнаружили самое странное существо на планете.