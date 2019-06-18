Кому нельзя есть яйца [ Редактировать ]
Яйца полезны для организма. Они содержат белки и антиоксиданты. Кроме того, они легки в приготовлении. Однако стоит помнить, что далеко не всем они будут полезны. Об том, кому лучше отказаться от яиц пишет Feelgood.
Если вы придерживаетесь диеты, то яйца - продукт, про который вам желательно забыть. Желток очень плохо усваивается организмом, мешая вашему похудению.
При этом заболевании яйца могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. И получится, что сытный завтрак только испортит весь день.
Помните, что если у вас есть болезни кишечника, желудка, можно съедать не более 2 желтков яиц, сваренных всмятку.
Ученые подтверждают, что яйца значительно повышают содержание холестерина в крови.
Яйца часто называют одним из продуктов старения. К тому же, о пользе этого продукта для людей старше 60 лет известно мало. Постарайтесь исключить из рациона по крайней мере белок.
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