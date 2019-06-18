Яйца полезны для организма. Они содержат белки и антиоксиданты. Кроме того, они легки в приготовлении. Однако стоит помнить, что далеко не всем они будут полезны. Об том, кому лучше отказаться от яиц пишет Feelgood.

Тем, кто на диете

Если вы придерживаетесь диеты, то яйца - продукт, про который вам желательно забыть. Желток очень плохо усваивается организмом, мешая вашему похудению.

Страдающим псориазом

При этом заболевании яйца могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. И получится, что сытный завтрак только испортит весь день.

Людям с проблемами пищеварения

Помните, что если у вас есть болезни кишечника, желудка, можно съедать не более 2 желтков яиц, сваренных всмятку.

Людям с повышенным холестерином

Ученые подтверждают, что яйца значительно повышают содержание холестерина в крови.

Людям в возрасте

Яйца часто называют одним из продуктов старения. К тому же, о пользе этого продукта для людей старше 60 лет известно мало. Постарайтесь исключить из рациона по крайней мере белок.

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