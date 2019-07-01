У Нью-Йорку відбулася наймасштабніша вулична акція ЛГБТ-спільноти [ Редактировать ]
В Нью-Йорку відбулася наймасштабніша вулична акція представників ЛГБТ-спільноти - WorldPride.
Учасники ходою рушили через Мангеттен. Там від самого ранку посилили заходи безпеки: перекрили вулиці, зупинили рух машин та зосередили на місці кілька тисяч офіцерів. Загалом до участі в карнавалі долучилося понад 15 тисяч людей. Серед них відомі політики та навіть кандидати в президенти США.
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