В Нью-Йорку відбулася наймасштабніша вулична акція представників ЛГБТ-спільноти - WorldPride.

Учасники ходою рушили через Мангеттен. Там від самого ранку посилили заходи безпеки: перекрили вулиці, зупинили рух машин та зосередили на місці кілька тисяч офіцерів. Загалом до участі в карнавалі долучилося понад 15 тисяч людей. Серед них відомі політики та навіть кандидати в президенти США.