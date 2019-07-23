Британія пропонує створити військово-морську місію для охорони суден, що проходять через Ормузьку протоку, - таку ініціативу висувають на тлі кризи відносин з Іраном, який кілька днів тому затримав британського танкера.

У Лондоні вважають - керувати місією має Європа. І запевняють, що провели "конструктивні" переговори з низкою країн з цього питання. Ця місія має доповнити зусилля американців, які оголосили про створення коаліції для захисту комерційних суден у Перській затоці.

Нагадаємо, через Ормузьку протоку проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти у світі.