Британія створює підрозділ для захисту суден у Перській затоці [ Редактировать ]
Британія пропонує створити військово-морську місію для охорони суден, що проходять через Ормузьку протоку, - таку ініціативу висувають на тлі кризи відносин з Іраном, який кілька днів тому затримав британського танкера.
У Лондоні вважають - керувати місією має Європа. І запевняють, що провели "конструктивні" переговори з низкою країн з цього питання. Ця місія має доповнити зусилля американців, які оголосили про створення коаліції для захисту комерційних суден у Перській затоці.
Нагадаємо, через Ормузьку протоку проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти у світі.
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