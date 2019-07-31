Звільнити заручників і вгамувати бунтарів у колонії - такі завдання сьогодні відточували спецпризначенці "КОРДу". Лише цьогоріч були реальні заколоти в колоніях на Одещині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Щоб відпрацювати командну роботу на Дніпропетровщині провели навчання.

Олена Мендалюк усе бачила.

На плацу військового училища при виконавчій службі вишикувалися спецпризначенці. Це групи швидкого реагування, військові та рятувальники. Вони прибули з трьох областей: Дніпропетровської, Донецької та Луганської. Усі в повній амуніції - шоломи, бронежилети, захист на руках і ногах, маски та зброя.

За кілька хвилин після шикування усі розходяться по позиціях - хтось готується до бунту, а хтось брати заручників.

"Сегодня мы в роли злодеев, так сказать. Забаррикадировать нужно входы и как можно дольше удержать свои позиции, пока не прорвутся, ну а дальше - уже по обстоятельствам", - говорить Станіслав В`юник, співробітник Мелітопольської установи виконання покарань №144.

За легендою, в'язні взяли заручника та вимагають за нього викуп:

"Где мои деньги?! Я больше ждать не буду!"

На цій локації працюють спецпризначенці "КОРД". Зі злочинцями ведуть переговори. Та марно, тому йдуть на штурм.

"В рядах личного состава пострадавших нет. 200-300 отсутствуют. Задержано 8 преступников, среди них якобы 2 заложников".

На другій локації, у промзоні, близько сотні в'язнів готуються до бунту. Розкидали шини, розвели багаття, та забарикадували усі входи й виходи. Вгамовувати їх виходить група швидкого реагування. Все максимально наближено до реальності. У спецпризначенців летить цегла, "коктейлі Молотова". Правоохоронці у відповідь пускають слізогінний газ, шумові та світлові гранати.

Сили не рівні, силовиків майже вдвічі більше. Вони відтісняють бунтарів та затискають в'язнів у глухий кут.

"Реакция была быстрая, профессиональная. Мы наблюдали штурм баррикад, которые были построены в цеху с использованием технических средств. По этому, операция была проведена успешно", - зазначив Дмитро Салов, перший заступник начальника Міжрегіонального управління з питань виконання покарань.

Такі масштабні навчання проводять уперше.

"Это было довольно как в реальных событиях, очень сложно, очень тяжело", - говорить Олександр Зелененький, група швидкого реагування виправної колонії № 94.

Поки бійці переводять подих, командири - перераховують помилки.

"Даний захід дуже масовий, дуже багато людей, не всі своєчасно слухали команди. Не було комунікацій з окремими групами. Ми над цим будемо працювати", - підкреслив Олексій, заступник командира воєнізованого формування "Циклон-Схід".

Роботи над помилками вистачить усім, кажуть учасники навчань. Втім, повністю відтворити поведінку в'язнів, які захопили заручників та готують бунт, неможливо.